"Чтобы меня услышали": Путин обратился на немецком к политикам Германии

Владимир Путин пошутил на немецком языке.Президент России Владимир Путин вспомнил о своих навыках общения на немецком языке, чтобы доходчиво донести до своих немецких коллег своё мнение по поводу ситуации с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером.