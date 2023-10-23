"Чтобы меня услышали": Путин обратился на немецком к политикам Германии

Владимир Путин пошутил на немецком языке.Президент России Владимир Путин вспомнил о своих навыках общения на немецком языке, чтобы доходчиво донести до своих немецких коллег своё мнение по поводу ситуации с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером.
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