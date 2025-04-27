Филолог Каленчук объяснила, почему слово «кофе» мужского рода

Хотя еще сто лет назад «кофе» был среднего рода Форма мужского рода у слова «кофе» нехарактерна для русского языка, поскольку выбивается из ряда подобных заимствований, считает филолог-русист, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.