Филолог Каленчук объяснила, почему слово «кофе» мужского рода

Хотя еще сто лет назад «кофе» был среднего рода Форма мужского рода у слова «кофе» нехарактерна для русского языка, поскольку выбивается из ряда подобных заимствований, считает филолог-русист, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.
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