Южная Корея и США проводят учения по подавлению артиллерии на границе с КНДР

По данным агентства Yonhap, Соединенные Штаты Америки и Южная Корея проводят маневры по отражению неожиданной атаки с использованием артиллерии по примеру группировки ХАМАС, в том числе в пограничном с Северной Кореей регионе.
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