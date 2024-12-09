Культурология.рф
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культурология.рф

51 подписчик

Свежие комментарии

  • Алла Тимофеева
    Афтар, писал за 30 серебреников ?Кино: Тайна попул...
  • Михаил Шаповалов
    Миллионера на миллиардера поменять не грех, впрочем, как и из миллиардера сделать миллионера.Art: 6 известных ...
  • Николай Берлизов
    Вообще-то висячие сады строились по приказу вавилонского царя Навуходоносора II (605-562 гг. до н.э.) для его жены ми...История и археоло...

Вокруг света: Как 2000 лет назад появилась долина каменных кувшинов в Лаосе и для чего служили тысячи сосудов, разбросанных по долине

Вокруг света: Как 2000 лет назад появилась долина каменных кувшинов в Лаосе и для чего служили тысячи сосудов, разбросанных по долине

На севере Лаоса, недалеко от города Пхонсаван, расположена загадочная долина кувшинов. Тысячи каменных сосудов, каждый из которых высечен из одного камня, разбросаны среди густой тропической флоры на территории около 24 гектаров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх