Вокруг света: Как 2000 лет назад появилась долина каменных кувшинов в Лаосе и для чего служили тысячи сосудов, разбросанных по долине

На севере Лаоса, недалеко от города Пхонсаван, расположена загадочная долина кувшинов. Тысячи каменных сосудов, каждый из которых высечен из одного камня, разбросаны среди густой тропической флоры на территории около 24 гектаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии