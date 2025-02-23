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Царьград

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Южная группировка России: потери ВСУ за сутки достигли 165 военных

Южная группировка России: потери ВСУ за сутки достигли 165 военных

Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки потери ВСУ составили до 165 солдат. Южная группировка России освободила населенный пункт Улаклы в ДНР, нанеся урон механизированным бригадам ВСУ в нескольких ключевых районах региона.

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