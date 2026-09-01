Новые Печатники
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Новые Печатники

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Новая спортивная площадка с тренажерами открылась в Печатниках

Современные спортивные тренажеры установили в общественных пространствах особой экономической зоны «Технополис Москва».

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