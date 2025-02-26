На атаку по Кубани ответили ударом по Киеву. Назван последний «шанс» для Украины. Курский фронт пошел в движение — Горячая сводка 26 февраля 2025 г.

Украина и Россия обменялись ударами беспилотников. Мэр Красноармейска записал обращение к Зеленскому с призывом заключить мир, а нарушение снабжения ВСУ в Курской области грозит для Киева полным провалом их авантюры.
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