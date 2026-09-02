В Московской области создадут российско-арабскую деревню «Соколиный двор»

В Московской области будет создана постоянная площадка для международных конференций по соколиной охоте - Российско-Арабская деревня «Соколиный двор».
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