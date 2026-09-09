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Происшествия

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Вынесен приговор бывшему начальнику управления кадров Минобороны России

Вынесен приговор бывшему начальнику управления кадров Минобороны России

Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора  по  уголовному делу в отношении бывшего начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова и краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна.

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