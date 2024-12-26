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Терапевт Шубина назвала овощ, способный заменить множество витаминов зимой

Терапевт Шубина назвала овощ, способный заменить множество витаминов зимой

В зимний период люди часто сталкиваются с повышенной утомляемостью и раздражительностью. Полина Шубина, врач-терапевт из Цифровой клиники Страхового дома ВСК, уверяет, что в большинстве случаев дорогостоящие витаминные комплексы не являются необходимостью.

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