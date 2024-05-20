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Рейтинг WTA. Саккари обошла Циньвэнь Чжэн, Кудерметова выпала из топ-30, Шнайдер дебютировала в топ-50

Рейтинг WTA. Саккари обошла Циньвэнь Чжэн, Кудерметова выпала из топ-30, Шнайдер дебютировала в топ-50

Вероника Кудерметова выпала из топ-30, Эрика Андреева и Камилла Рахимова – из топ-100. Добравшаяся до четвертого круга в Риме Ребекка Шрамкова поднялась на 31 строчку, победившая на турнире ITF в Мадриде Моюка Учиджима – на 30.

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