Корреспондент из Казахстана: «Я чувствую себя как дома» на пастбище во Внутренней Монголии Китая

23 октября, «Жэньминь жибао» онлай -- «Тут, как в моей стране Казахстане!» - сказала 21 октября корреспондент казахстанского веб-сайта Nazarmedia Газиза Узак после посещения пастбища Чилэчуань в Хух-Хото и осмотра красивого пейзажа.