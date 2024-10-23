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Китай

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Корреспондент из Казахстана: «Я чувствую себя как дома» на пастбище во Внутренней Монголии Китая

Корреспондент из Казахстана: «Я чувствую себя как дома» на пастбище во Внутренней Монголии Китая

23 октября, «Жэньминь жибао» онлай -- «Тут, как в моей стране Казахстане!» - сказала 21 октября корреспондент казахстанского веб-сайта Nazarmedia Газиза Узак после посещения пастбища Чилэчуань в Хух-Хото и осмотра красивого пейзажа.

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