В Омске делают свою защиту от дронов для танков типа Т-80 Несмотря на то, что омский «Трансмаш» уже давно входит в состав корпорации «Уралвагонзавод», защита от дронов м.
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