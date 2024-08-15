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Площадь пожара на заводе в Люберцах выросла до 3,5 тысячи квадратных метров

Площадь пожара на заводе в Люберцах выросла до 3,5 тысячи квадратных метров

К тушению возгорания привлекли вертолёт.Площадь пожара на территории бывшего завода имени Ухтомского в Люберцах достигла 3,5 тысячи квадратных метров.

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