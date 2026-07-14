ЧелГУ обучил работодателей Урала взаимодействию с людьми, имеющими инвалидность

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Челябинского государственного университета уже в шестой раз организовал программу повышения квалификации для работодателей, которые готовы принимать на практику инвалидов.
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