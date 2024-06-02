«Киров өлкәсенә 8 ел элек килен булып килдем. Ул чакта үз алдыма шундый сорау куя идем «ни өчен мине Аллаһ Тәгалә шушы яклар белән бәйләде икән?».
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«Киров өлкәсенә 8 ел элек килен булып килдем. Ул чакта үз алдыма шундый сорау куя идем «ни өчен мине Аллаһ Тәгалә шушы яклар белән бәйләде икән?».