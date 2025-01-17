В Гренландии заявили о попытках всего мира завоевать остров

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Депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии «Налерака» и экс-глава МИД острова Пеле Броберг рассказал, что весь мир пытается завоевать Гренландию в надежде использовать ее природные ресурсы, сообщает РИА Новости.