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Политика как она есть

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Вильфанд рассказал о погоде в Москве до конца недели

Вильфанд рассказал о погоде в Москве до конца недели

Снег в Москве начнет сходить с 7 числа, сильных осадков в течение текущей недели не будет. Дневной показатель температуры к выходным может составить 5-10 градусов, такие значения превышают норму на 4-5 градусов, что характерно для третьей пятидневки октября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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