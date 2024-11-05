Вильфанд рассказал о погоде в Москве до конца недели

Снег в Москве начнет сходить с 7 числа, сильных осадков в течение текущей недели не будет. Дневной показатель температуры к выходным может составить 5-10 градусов, такие значения превышают норму на 4-5 градусов, что характерно для третьей пятидневки октября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.