Какие машины допустят на службу в такси? Таксисты пытаются вмешаться

Принятый закон о локализации автомобилей для перевозок в такси по-прежнему вызывает вопросы. Общественный совет по развитию такси предлагает создать рабочую группу с автопроизводителями для обсуждения требований к таким машинам.
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