Памфилова: в России не отменят голосование бумажными бюллетенями

В России не отменят голосование бумажными бюллетенями. Оно является основным на долгосрочную перспективу, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, ее цитирует РИА Новости.
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