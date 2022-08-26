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Нефтяник Эберхарт заявил о большей близости Саудовской Аравии России, чем США

Нефтяник Эберхарт заявил о большей близости Саудовской Аравии России, чем США

Саудовская Аравия более близка Москве, чем Вашингтону. Об этом говорит отказ Эр-Рияда увеличить добычу нефти по просьбам президента США Джо Байдена, пишет в колонке для Forbes генеральный директор бурильной компании Canary из Денвера Дэн Эберхарт.

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