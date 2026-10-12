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Охотник Вайман посоветовал отпугивать медведей криком

Охотник Вайман посоветовал отпугивать медведей криком

Отпугнуть бурого медведя может помочь громкий и злой крик, а также резкое распахивание одежды. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель главного редактора журнала «Охота и охотничье хозяйство» Алексей Вайсман.

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