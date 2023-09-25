Гандбольный Чемпионат Чехова становится частью Федеральной лиги

23 и 24 сентября были проведены два тура открытого Чемпионата Чехова по гандболу, который теперь проходит в новом формате, рассказали в пресс-службе ГК "Чеховские медведи" - организационного и информационного партнера чемпионата.
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