Какие законы вступают в силу в России в апреле 2024 года

Индексация пенсий С 1 апреля в России на 7,5% проиндексированы социальные пенсии. Как сообщало “Иркутск Сегодня”, такие пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтверждённого стажа для начисления страховой пенсии.
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