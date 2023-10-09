Разрушения на набережной Петрозаводска устранят в течение двух дней

В мэрии рассказали о последствиях шторма в минувшие выходные. На планерке в мэрии 9 октября руководитель ЕДДС Петрозаводска Сергей Димитриев рассказал о том, как пережила столица Карелии непогоду 7 и 8 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии