Посол Толченов: Россия может начать поставки нефти в Индонезию

Россия готова начать поставлять нефть в Индонезию, идут соответствующие переговоры между компаниями обеих стран, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью, опубликованном 3 февраля РИА Новости.
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