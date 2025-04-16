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Politico: Рубио и Уиткофф направятся во Францию для обсуждения Украины и Ирана

Politico: Рубио и Уиткофф направятся во Францию для обсуждения Украины и Ирана

Американский госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планируют на этой неделе посетить Париж для обсуждения Украины, Ирана и торговых отношений, сообщает Politico со ссылкой на источники.

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