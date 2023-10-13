Палестинские больницы превратятся в морги — Красный Крест

Людмила Лиханова

Вот так израЭль оттяпывал земли принадлежавшие палестинцам. Поэтому и получают то, что заслужили. И должны вообще убраться оттуда и помыкаться по свету в поисках идиотов которые их примут на свою погибель. А Красный Крест - никудышняя организация если не посылает фрахтованные самолеты с медикаментами и оборудованием в Газу , но в израЭль наверняка уже послали и посочувствовали. А в Газе 50000 беременных женщин без квалифицированной помощи, без еды и воды. Не дай Бог вашей жене или сестре оказаться в такой же ситуации. А ведь Бог не Ерошка и видит вот таких...