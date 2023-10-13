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Закон и Порядок

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Палестинские больницы превратятся в морги — Красный Крест

Палестинские больницы превратятся в морги — Красный Крест

Израиль оборвал поставки электричества, воды и продовольствия в сектор Газа, что вызвало негативную реакцию даже среди ближайших союзников Иерусалима.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Вот так израЭль оттяпывал земли принадлежавшие палестинцам. Поэтому и получают то, что заслужили. И должны вообще убраться оттуда и помыкаться по свету в поисках идиотов которые их примут на свою погибель. А Красный Крест - никудышняя организация если не посылает фрахтованные самолеты с медикаментами и оборудованием в Газу , но в израЭль наверняка уже послали и посочувствовали. А в Газе 50000 беременных женщин без квалифицированной помощи, без еды и воды. Не дай Бог вашей жене или сестре оказаться в такой же ситуации. А ведь Бог не Ерошка и видит вот таких...
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14 час.
Людмила Лиханова
НАЦИСТЫ ЭТО ТЕ, КТО ОТОБРАЛ ЗЕМЛИ ПАЛЕСТИНЦЕВ И ТЕПЕРЬ УСТРОИЛ ГЕНОЦИД. ТАМ 50000 БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН БЕЗ ВОДЫ, БЕЗ ЛЕКАРСТВ БЕЗ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПОМОЩИ. ВОТ ЕСЛИ БЫ ВАША ЖЕНА, СЕСТРА ИЛИ ДОЧЬ ТАК ЖЕ РОЖАЛИ? А ВЕДЬ БОГ НЕ ЕРОШКА И ВИДИТ ТАКИХ ВОТ И НАКАЗЫВАЕТ ОЧЕНЬ ЖЕСТКО.
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14 час.
Любовь Разбицкая
Вы хреново знаете историю. Видимо у вас также нет родины.
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6 час.

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