Антонов: США пытаются развернуть прямое столкновение НАТО с Россией

Соединенные Штаты приняли решение передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Это означает, что Вашингтон начал линию на полное свертывание двусторонних отношений с Москвой и прямое столкновение НАТО с Россией, заявил посол в США Анатолий Антонов.
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