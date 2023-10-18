Антонов: США пытаются развернуть прямое столкновение НАТО с Россией

Соединенные Штаты приняли решение передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Это означает, что Вашингтон начал линию на полное свертывание двусторонних отношений с Москвой и прямое столкновение НАТО с Россией, заявил посол в США Анатолий Антонов.