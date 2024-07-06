На следующей неделе жителей сотен домов Омска ждёт 14-дневное (в лучшем случае) отключение горячей воды.
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На следующей неделе жителей сотен домов Омска ждёт 14-дневное (в лучшем случае) отключение горячей воды.