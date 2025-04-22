«31 тысяча — минимум»: почему даже двукратный пересчёт выплат оставит пенсионеров за чертой бедности С 2026 года страховые…Сообщение «Двойная индексация не спасёт»: Сергей Миронов раскритиковал пенсионную реформу правительства появились сначала на Ежедневные новости.