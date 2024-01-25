ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 094 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Misha Glusch
    давно не звучало слово: диссидентЕсть куда ставить...
  • Дмитрий Федорович
    С волками жить по волчьи выть.Надо учиться воевать долго и из под тишка.Нас обижают,а мы утираемся.Надо делать так же...Акт безумного вар...
  • Владимир Карпов
    +++!!! Точно - наши партнёры (похоже, сексуальные) ...Зеленский решил у...

Победа России на Украине станет благом для всего мира

Победа России на Украине станет благом для всего мира

«Мы получим увеличение количества друзей России» – такими словами эксперты описывают глобальные последствия, которые стоит ожидать по итогам победы России в украинской спецоперации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Владимир
А зачем нам спасать Европу. Пусть тихо помирают.
Ответить
23 час.
Валерий Фоменков
Заботиться и направлять все усилия необходимо, в первую очередь на внутрироссийские проблемы, коих у нас через край, и на улучшение жизни и благосостояния россиян, а не барыг-олигархов. А если и вспоминать о Европе, то только в самую последнюю очередь.
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх