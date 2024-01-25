Победа России на Украине станет благом для всего мира

Валерий Фоменков

Заботиться и направлять все усилия необходимо, в первую очередь на внутрироссийские проблемы, коих у нас через край, и на улучшение жизни и благосостояния россиян, а не барыг-олигархов. А если и вспоминать о Европе, то только в самую последнюю очередь.