«Мы получим увеличение количества друзей России» – такими словами эксперты описывают глобальные последствия, которые стоит ожидать по итогам победы России в украинской спецоперации.
Победа России на Украине станет благом для всего мира
Комментарии
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В
Владимир
А зачем нам спасать Европу. Пусть тихо помирают.
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23 час.
Валерий Фоменков
Заботиться и направлять все усилия необходимо, в первую очередь на внутрироссийские проблемы, коих у нас через край, и на улучшение жизни и благосостояния россиян, а не барыг-олигархов. А если и вспоминать о Европе, то только в самую последнюю очередь.
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22 час.
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