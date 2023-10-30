Как Филипп и Алла: жена Никиты Преснякова показала свое истинное лицо

Алена Краснова удивила супруга и всех вокруг. Алена Краснова и Никита Пресняков СоцсетиНикита Пресняков и Алена Краснова накануне вечером побывали на вечеринке по случаю Хэллоуина, а потом старший сын Кристины Орбакайте поделился в соцсети эффектным фото с женой.