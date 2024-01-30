Полковник Матвийчук: отставка Залужного не имеет большого значения для РФ

Возможное увольнение главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного не представляет большой значимости для России, так как изменения в формате ведения боевых действий маловероятны с приходом нового руководителя.
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