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Аргументы недели

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СК возбудил уголовное дело после падения конструкций на работника

СК возбудил уголовное дело после падения конструкций на работника

Следователи возбудил уголовное дело после падения конструкций на работника в Ломоносовском районе. Мужчина выполнял работы по установке металлоконструкций на подмости.

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