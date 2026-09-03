Инфоцентр сообщил о возобновлении движения по Крымскому мосту

В четверг днем движение автомобилей по Крымскому мосту было возобновлено после часовой остановки. Информационный центр подтвердил возобновление, но причины временного прекращения движения остались нераскрытыми.
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