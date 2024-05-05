Нетаньяху заявил о готовности на перемирие с ХАМАС в обмен на заложников

Израиль готов заключить временное перемирие с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа в обмен на удерживаемых там заложников, однако это не означает, что государство откажется от достижения поставленных им целей войны.
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