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Нетаньяху заявил о готовности на перемирие с ХАМАС в обмен на заложников

Нетаньяху заявил о готовности на перемирие с ХАМАС в обмен на заложников

Израиль готов заключить временное перемирие с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа в обмен на удерживаемых там заложников, однако это не означает, что государство откажется от достижения поставленных им целей войны.

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