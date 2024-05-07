Столичный бизнес нарастил энергопотребление в январе-марте 2024 года на 6,2%

Столичный бизнес в январе-марте 2024 года израсходовал 9,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, увеличив энергопотребление на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.