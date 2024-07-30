В России оценят потребности регионов в педагогах и врачах

В России оценят потребности регионов в кадрах для систем здравоохранения и образования. Такое поручение дал председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации, сообщается 30 июля на сайте кабмина.
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