Азартная ловля весенней густеры

﻿﻿Густера внешне очень похожа на морского леща, но заметить разницу могут только неопытные рыболовы. Если положить этих рыб рядом, любой рыбак раз и навсегда запомнит разницу между ними, и для этого не придется подсчитывать количество глоточных зубов или измерять длину лопасти хвостового плавника.