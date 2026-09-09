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Концерт «Музыкальное приношение А. Ф. Лосеву. Играет Лундстрем Трио»

Концерт «Музыкальное приношение А. Ф. Лосеву. Играет Лундстрем Трио»

Вольфганг Амадей Моцарт и Роберт Шуман — композиторы, принадлежащих к разным эпохам, но их объединяет внимательная работа с формой и смысловой интонацией.

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