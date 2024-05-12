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Чемпионат Греции. «Колоссос» примет «Олимпиакос», «Перистери» сыграет с «Промитеасом»

«Колоссос» примет «Олимпиакос». «Перистери» сыграет с соседом по турнирной таблице «Промитеасом». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Группа А Колоссос – Олимпиакос Дата проведения 12 мая, 17.

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