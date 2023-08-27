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Сочи — Локомотив: прогноз на матч 27.08.2023, МИР Российская Премьер-лига

Сочи — Локомотив: прогноз на матч 27.08.2023, МИР Российская Премьер-лига

27 августа, в воскресенье, «Сочи» на своем поле примет московский «Локомотив» в матче 6-го тура МИР Российской Премьер-лиги.

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