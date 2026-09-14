Операции при ожирении по ОМС: доступные процедуры и критерии отбора пациентов

В 2026 году в российских регионах выделено свыше 1,8 тысячи квот на проведение операций при тяжелом ожирении по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).
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