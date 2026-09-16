«Ъ»: Турция не закупала российский коксующийся уголь в июле 2026 года

В июле 2026 года Россия не поставила в Турцию ни одной партии коксующегося угля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Турецкого статистического института (TUIK), которые приводит отраслевое издание SteelOrbis.
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