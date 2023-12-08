БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бориса Джонсона вернули в политику для роли «козла»

Бориса Джонсона вернули в политику для роли «козла»

@ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин Откровения из Киева вернули в политику экс-премьера Британии Бориса Джонсона как человека, лично виновного в том, что Украина упустила бесценный шанс разрешить конфликт с Россией миром.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Он вообще-то уже не в роли козла, а в роли геенны огненной. А Михалков назвал Бориса Джонсона соломенным чучелом..😅🤣
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12 час.

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