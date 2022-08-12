В Ульяновской области сотрудники центра кинологической службы регионального УМВД встретились с подростками, прибывшими из Мариуполя

Сотрудники центра кинологической службы УМВД России по Ульяновской области провели мероприятие для подростков из города Мариуполя, отдыхающих в Университетских сменах Ульяновского государственного педагогического университета имени И.
Популярные статьи
- Стрелки сборной ВС РФ взяли четыре «золота» на III Всемирных курсантских играх
- Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили укрепленные опорные пункты и бронированную технику ВСУ
- Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Западного военного округа выполнили огневые задачи по уничтожению позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции
Свежие комментарии