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В Ульяновской области сотрудники центра кинологической службы регионального УМВД встретились с подростками, прибывшими из Мариуполя

В Ульяновской области сотрудники центра кинологической службы регионального УМВД встретились с подростками, прибывшими из Мариуполя

Сотрудники центра кинологической службы УМВД России по Ульяновской области провели мероприятие для подростков из города Мариуполя, отдыхающих в Университетских сменах Ульяновского государственного педагогического университета имени И.

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