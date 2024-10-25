МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

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  • radiofree
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Сердце на весах: любовь и семья

Меня зовут Нина, и я замужем уже 11 лет. У нас с мужем Семеном двое прекрасных дочерей — им по 10 и 8 лет.

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Комментарии
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Людмила Петрухина
Сидела женщина скучала... корову бы ей, а лучше две.
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7 час.
radiofree
Хорошая русская пословица:&quot;От добра,добро не ищут!&quot;
Ответить
6 час.
Элеонора Коган
Сберегите семью и не дурите. У вас дети растут. И как вам не стыдно. А то виртуальное чувство и дурь пройдут.
Ответить
3 час.

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