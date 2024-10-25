Меня зовут Нина, и я замужем уже 11 лет. У нас с мужем Семеном двое прекрасных дочерей — им по 10 и 8 лет.
Сердце на весах: любовь и семья
Комментарии
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Людмила Петрухина
Сидела женщина скучала... корову бы ей, а лучше две.
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7 час.
radiofree
Хорошая русская пословица:"От добра,добро не ищут!"
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6 час.
Элеонора Коган
Сберегите семью и не дурите. У вас дети растут. И как вам не стыдно. А то виртуальное чувство и дурь пройдут.
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3 час.
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