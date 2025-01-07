Салат всегда делаем как торт. В основе сыр и куриная грудка

Если классические "Оливье" и "Шуба" вам поднадоели, удивите гостей сытным и эффектным салатом. Нежный картофель, сочная обжаренная курица и пикантные маринованные огурцы создают гармоничный вкус, а оригинальная подача делает его настоящим украшением стола.