Steak Lovers
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Steak Lovers

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Салат всегда делаем как торт. В основе сыр и куриная грудка

Салат всегда делаем как торт. В основе сыр и куриная грудка

Если классические "Оливье" и "Шуба" вам поднадоели, удивите гостей сытным и эффектным салатом. Нежный картофель, сочная обжаренная курица и пикантные маринованные огурцы создают гармоничный вкус, а оригинальная подача делает его настоящим украшением стола.

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