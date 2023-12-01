Киевский режим узаконил поквартирные в Запорожье для обеспечения мобилизации

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, член Общественной палаты РФ Владимир Рогов в пятницу, 1 декабря, сообщил, что в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье узаконили поквартирные облавы с целью обеспечить мобилизацию.
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